Rusya'da Yandex İHA ile hedef alındı: Veri merkezine iki gün içinde ikinci saldırı

Rus teknoloji ve yapay zeka şirketi Yandex tarafından yapılan açıklamada, Kaluga bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırısına uğradığı ifade edildi.

Saldırı sonucu merkezde birkaç modülün tamamen devre dışı kaldığı belirtildi. Şirketin bazı hizmetlerinde aksamalar yaşanabileceği, hasarın boyutunun değerlendirildiği kaydedildi. Saldırıda can kaybı olmadığı, personel güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu vurgulandı.

YANDEX'E İKİ GÜN İÇİNDE 2'NCİ SALDIRI

Yandex dün Ryazan bölgesinde bulunan Sasovo'daki Yandex veri merkezinde insansız hava aracı saldırısı sonucu yangın çıktığını, altyapıda hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör