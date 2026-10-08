Rusya’da Yandex’in veri merkezi hasar aldı: Tesiste faaliyetler durduruldu

Rus teknoloji şirketi Yandex'ten yapılan açıklamada, Ryazan bölgesine bağlı Sasovo kentindeki veri merkezinin altyapısının bir kısmının zarar gördüğü belirtildi.

Veri merkezindeki faaliyetlerin tamamen durdurulduğu aktarılan açıklamada, hasarın giderilmesi ve etkilenen hizmetlerin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, durumun kontrol altında olduğu ve yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtilerek, Yandex'in temel hizmetlerinin normal şekilde çalışmaya devam ettiği ancak bazı hizmetlere erişimde sorun yaşanabileceği ifade edildi.