Rusya’da yeni yasak: Kripto para madenciliği yapılamayacak

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Yevgeniy Grabçak, başkent Moskova'da düzenlenen "RBK Tech Forum" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'nın bazı bölgelerinde elektrik açığı yaşandığını belirtti.

Söz konusu bölgelerin Uzak Doğu ve Sibirya'nın güneyinde olduğunu anlatan Grabçak, "Eğer dijitalleşmenin öncüsü madencilikse yakın gelecekte bazı bölgelerde madenciliğin devlet düzeyinde yasaklanması planlanıyor." dedi.

Grabçak, kripto para madenciliğinin yasaklanacağı bölgelere elektrik tedarikinin 2030'a kadar önemli oranda artmayacağını söyledi.