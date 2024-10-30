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Giriş Tarihi: 30.10.2024 14:18

Rusya’da yeni yasak: Kripto para madenciliği yapılamayacak

Rusya yeni bir yasağa imza attı. Fazla elektik harcadığı için bazı bölgelerde kripto para madenciliğini kısıtlayacak.

AA
Rusya’da yeni yasak: Kripto para madenciliği yapılamayacak

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Yevgeniy Grabçak, başkent Moskova'da düzenlenen "RBK Tech Forum" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'nın bazı bölgelerinde elektrik açığı yaşandığını belirtti.

Söz konusu bölgelerin Uzak Doğu ve Sibirya'nın güneyinde olduğunu anlatan Grabçak, "Eğer dijitalleşmenin öncüsü madencilikse yakın gelecekte bazı bölgelerde madenciliğin devlet düzeyinde yasaklanması planlanıyor." dedi.

Grabçak, kripto para madenciliğinin yasaklanacağı bölgelere elektrik tedarikinin 2030'a kadar önemli oranda artmayacağını söyledi.

VLADİMİR PUTİN YASALLAŞTIRMIŞTI

Kripto para madenciliğinin yasallaşması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 8 Ağustos'ta onaylamıştı.

Kararnameye göre, Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla 1 Kasım'dan itibaren kripto para birimlerinin madenciliğini yapabilecek.

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Rusya’da yeni yasak: Kripto para madenciliği yapılamayacak
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