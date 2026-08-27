Rusya’daki dev tesis yangınında bilanço ağırlaştı: Ölü sayısı 15’e yükseldi

Diğer 9 yaralının ise ambulans uçakla Moskova'ya sevk edildiği ve federal sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekiplerle koordinasyon halinde tesiste onarım çalışmalarına başlandığının altı çizilen açıklamada, yangından etkilenmeyen bölümlerdeki inşaat, montaj ve devreye alma çalışmalarının olağan şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Tesis alanında, çevresinde ve yakındaki yerleşim birimlerinde hava kalitesinin kesintisiz izlendiği, zararlı maddelerin izin verilen sınırları aşmadığı belirtildi.

Rus Sibur ve Çinli Sinopec tarafından inşa edilen Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin dünyanın en büyük polimer ve gaz kimya üretim tesisleri arasında yer alması bekleniyor.