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Giriş Tarihi: 19.11.2022 18:41 Son Güncelleme: 19.11.2022 18:49

Rusya'daki petrol boru hattında şiddetli patlama!

Rusya'nın Leningrad bölgesindeki petrol boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilrken alevlerin metrelerce yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

İHA
Rusya’daki petrol boru hattında şiddetli patlama!

Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Bengardovka ile Kovalevo kentleri arasında kalan bir mevkiden geçen petrol boru hattında büyük bir patlama meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

St. Petersburg kentinden de görülebilen patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekipleri sevk edildi.

"YANGIN SÖZNDÜRÜLDÜ"

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko patlamayla ilgili bilgi vererek, "İtfaiye ve kurtarma ekipleri Bengardovka ile Kovalevo arasında petrol boru hattında basınç nedeniyle çıkan yangını söndürdü. Yerleşim alanlarına uzaklık nedeniyle yangının yayılması riski yoktur. Kazanın nedenlerine dair araştırma devam ediyor" dedi.

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Rusya'daki petrol boru hattında şiddetli patlama!
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