Rusya’daki petrol boru hattında şiddetli patlama!

"YANGIN SÖZNDÜRÜLDÜ"

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko patlamayla ilgili bilgi vererek, "İtfaiye ve kurtarma ekipleri Bengardovka ile Kovalevo arasında petrol boru hattında basınç nedeniyle çıkan yangını söndürdü. Yerleşim alanlarına uzaklık nedeniyle yangının yayılması riski yoktur. Kazanın nedenlerine dair araştırma devam ediyor" dedi.