Rusya’dan ABD ara seçimleri açıklaması: Uluslararası ilişkileri etkileyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konuları değerlendirdi.

ABD'de 3 Kasım'da Kongre için düzenlenen ara seçimlerin sonuçlarını yakından takip ettiklerini dile getiren Zaharova, "Elbette Senato ve Temsilciler Meclisindeki yeni siyasi dengeler, ABD'deki yaşamın tüm alanlarını önemli ölçüde etkileyecek ve yasa inisiyatiflerini şekillendirecektir. Bu, uluslararası ilişkileri de etkileyecektir. Bununla birlikte bu, kuşkusuz ABD'nin iç meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, sonuçların Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soru üzerine şunları söyledi:

"Kongre yapısının şekillenmesini ve Rusya'yı ilgilendiren yasaların kabul edilmesini beklemek lazım. Öte yandan son yıllarda Rusya'ya karşı birleşen Kongrede, ikili ilişkilerin iyileştirilmesini hedefleyen fikir ve inisiyatiflerin sabote edildiğini de unutmamak lazım. Bu bir gerçek. Bu nedenle söz konusu süreçleri takip edeceğiz."

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde ivmenin gözlenmediğini vurgulayan Zaharova, ancak Amerikan tarafıyla çeşitli düzeylerde diyaloğun sürdürüldüğünü ve bunun iş odaklı olduğunu anlattı.

"ARKTİK BÖLGESİNDE, ÜLKEMİZE YÖNELİK OLASI TEHDİTLERE KARŞI ÖNLEMLER ALINACAK"

Japonya, ABD ve Güney Kore'nin Arktik-Pasifik Ortaklık mutabakatı imzalamasını değerlendiren Zaharova, Rusya'nın uluslararası hukuk gereği Kuzey Deniz Rotası'ndaki deniz trafiğini düzenleme hakkına sahip olduğunu ve bu rotayı etkin şekilde kullandığını belirtti.

Bu konuda temaslara açık olduklarını dile getiren Zaharova, "Arktik bölgesinde, ülkemize yönelik olası tehdit ve risklere karşı gerekli önlemler alınacak." dedi.

Zaharova, Arktik bölgesinde barış ve istikrarın korunmasından yana tavır sergilediklerini ve diğer ülkelerle bu alanda işbirliğine açık olduklarını söyledi.

"FİNLANDİYA'NIN, FRANSA'NIN NÜKLEER CAYDIRICILIK İNİSİYATİFİNE KATILMASI DÜŞMANCA ADIM"

Finlandiya'nın, Fransa'nın nükleer caydırıcılık inisiyatifine katılmasının "düşmanca adım" olduğunun altını çizen Zaharova, bunun endişe verici olduğunu belirtti.

Zaharova, "Askeri siyasi planlama kapsamında oluşturulan riskleri dikkate alacağız. Fransa'nın inisiyatifi dahil Helsinki'nin herhangi bir dostça olmayan adımını takip edeceğiz. Atılan adımlara göre gerekli şekilde tepki vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"ERİVAN'IN KGAÖ VE AB KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMINI ANLAYAMIYORUZ"

Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yaklaşımını anlayamadıklarını söyleyen Zaharova, Ermenistan yönetiminin, bu konuda kendi halkının görüşüne başvurması gerektiğini vurguladı.

Zaharova, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütündeki (KGAÖ) çalışmalara dönme imkanına sahip olduğuna işaret ederek, "Diğer yandan hiç kimse ortaklarını Örgüt içinde zorla tutma niyetinde değil." dedi.

"RUS VATANDAŞLARINA İRAN'A SEYAHAT ETMEKTEN KAÇINMAYI TAVSİYE EDİYORUZ"

İran'la ilgili durumun yeniden gerginleşmesinin riskleri artırdığına dikkati çeken Zaharova, bu koşullarda Rus vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten kaçınmayı tavsiye etti.

Sözcü Zaharova, "İran'da bulunan vatandaşlarımızdan ise dikkatli olmalarını, kalabalık ortamlardan, toplu etkinliklerin düzenlendiği yerlerden, askeri ya da hükümet binalarının bulunduğu bölgelerden uzak durmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatikan'ın Ukrayna'yla ilgili insani konuların çözümüne katkısını takdir ettiklerini vurgulayan Zaharova, Vatikan tarafıyla ileride de söz konusu alanda işbirliğine açık olduklarını bildirdi.