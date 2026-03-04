Rusya’dan ABD-İsrail açıklaması: Orta Doğu’yu kaotik uçuruma sürükledi

"SALDIRILAR DERHAL SONLANDIRILMALI" "Tarafların saldırıları derhal sonlandırması gerekiyor. Şiddetin durdurulması için elinden gelen yapılmalı. Bu, İran'da ve bölgedeki diğer tüm ülkelerde siviller arasındaki kayıpların artmasına yol açıyor. Mevcut sorunları çözmek için Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde, bölgedeki tüm devletlerin meşru güvenlik çıkarlarının güvence altına alınması şartıyla siyasi diplomatik sürece dönülmesinden yanayız. İran ile ilgili krizin askeri çözümü yok." Sözcü Zaharova, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olmasının endişe verici olduğunu söyledi. İran'daki Rus diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışmaya devam ettiğini dile getiren Zaharova, "Uzmanlarımızın çalıştığı yurt dışındaki temsilciliklerimiz ve diğer sivil unsurlar için güvenlik garantisi talep ediyoruz. Washington ve Tel Aviv, uzmanlarımızın konumları konusunda resmen bilgilendirildi." görüşünü paylaştı.

"ABD, FRANSA VE İNGİLTERE NÜKLEER SİLAH YARIŞINI KIŞKIRTIYOR" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nükleer cephaneliği büyütme ve Avrupa'nın nükleer caydırıcılığını güçlendirme kararını değerlendiren Zaharova, bunun son derece istikrarsızlaştırıcı bir karar olduğunu belirtti. Söz konusu kararın, Rusya'nın askeri planlamasında dikkate alınacağını söyleyen Zaharova, ABD, Fransa ve İngiltere'nin nükleer silah yarışını kışkırttığını vurguladı.