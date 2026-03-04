Rusya’dan ABD-İsrail açıklaması: Orta Doğu’yu kaotik uçuruma sürükledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu’da patlak veren savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zaharova, artan gerilimin endişe verici olduğunun altını çizerken, “Bölgeyi kaotik uçuruma sürüklüyor” dedi.
Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Zaharova, yaşanan gerilimin giderek arttığını ve bunun endişe verici olduğunu belirtti.
Zaharova, "Bu durum, ABD ve İsrail'in sebepsiz yere İran'a silahla saldırması sonucu oluştu. Washington ve Tel Aviv, sorumsuzca ve pervasızca eylemlerde bulunarak, uluslararası ve insani hukuk ilkelerini ağır şekilde ihlal ediyor, bölgeyi kaotik uçuruma sürüklüyor. Uluslararası toplum bu durumu objektif bir şekilde değerlendirmekle yükümlü." ifadelerini kullandı.
"CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR"
İran'a yönelik saldırıları kınadıklarını söyleyen Zaharova, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve bazı üst düzey askeri siyasi yetkililerinin "alçakça" öldürüldüğünün altını çizdi. ABD'nin İran'da meşru yönetimi devirme niyetinde olduğuna işaret eden Zaharova, İran'a yönelik saldırganlığın, bölgesel ve küresel ekonomi ile bölgedeki ülkeler için ciddi sonuçlar doğuracağı görüşünü paylaştı. Mariya Zaharova, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıların da ciddi radyolojik riskler oluşturduğunu belirtti. Arap ülkelerindeki unsurların da saldırılara maruz kaldığını dikkati çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: