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Giriş Tarihi: 25.12.2024 04:05

Rusya'dan ABD'li casusa 15 yıl hapis cezası

Rusya'da mahkeme, Amerikan vatandaşı Gene Spector'ı, "casusluk" yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden Spector'a, ayrıca 40 bin dolar para cezası da verildi

AA
Rusya’dan ABD’li casusa 15 yıl hapis cezası

Moskova Şehir Mahkemesindeki duruşmada, tıbbi cihaz tedarikçisi "Medpolimerprom" şirketinin eski yöneticisi Spector, casusluk yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden Spector'a, mahkemece 15 yıl hapis cezası ve 14 milyon ruble (yaklaşık 140 bin dolar) para cezası verildi.

Gene Spector, 2020'de devlet çalışanına rüşvet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, 2022'de 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ağustos 2023'te Spector hakkında casusluk şüphesiyle dava açılmıştı.

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Rusya'dan ABD'li casusa 15 yıl hapis cezası
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