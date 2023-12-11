Rusya’dan ABD’nin Gazze’de ateşkes vetosuna tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki duruma yönelik BMGK'de 8 Aralık'ta yapılan toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin, toplantıda Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu, bir ülkenin kararıyla kanın korkunç şekilde dökülmeye ve yıkımların feci şekilde yaşanmaya devam edeceği anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

GAZZE'DE ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI ABD VETOSUNA TAKILDI

ABD, BMGK'de 8 Aralık'ta Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmişti.

Birleşip Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu vermişti.