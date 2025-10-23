Rusya’dan ABD’ye Karayipler uyarısı: Güç gösterisi soru işaretleri yaratıyor!
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD ordusunun Karayipler’deki saldırılarına dikkat çekti. Zaharova, “Amerikan askerlerinin güç eylemleri soru işaretleri yaratıyor. Bölgenin istikrarlı ve bağımsız kalkınmasından, tüm anlaşmazlıkların barışçıl ve medeni yollarla çözümlenmesinden yanayız.” dedi.
Zaharova, Avrupa Birliği'nin dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya "tazminat kredisi" olarak verme girişiminin ciddi sonuçları olacağını vurgulayarak, "Rusya'nın cevabı sert ve acı verici olacak. Ukrayna bu parayı alamayacak, borçlarını da ödeyemeyecek. Avrupalılar bu karardan sorumlu tutulacak." ifadelerini kullandı.
"BATI SİLAH VERİYOR, UKRAYNA KAYBEDİYOR"
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah desteğine dikkat çeken Zaharova, bu yardımların Kiev'e fayda sağlamadığını belirtti. "Ukrayna ordusu hem birliklerini hem de sağlanan araçları kaybediyor." diyen Zaharova, savaşın Kiev lehine dönmediğini savundu.
"VENEZUELA'NIN GÜVENLİK ADIMLARINI DESTEKLİYORUZ"
ABD'nin Karayipler'deki hamlelerine karşı Venezuela yönetimine açık destek veren Zaharova, "Venezuela yönetiminin ulusal güvenliğini savunma yönündeki eylemlerinin desteklenmesine yönelik ilkeli pozisyonumuzu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.