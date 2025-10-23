Rusya’dan ABD’ye Karayipler uyarısı: Güç gösterisi soru işaretleri yaratıyor!

Zaharova, Avrupa Birliği'nin dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya "tazminat kredisi" olarak verme girişiminin ciddi sonuçları olacağını vurgulayarak, "Rusya'nın cevabı sert ve acı verici olacak. Ukrayna bu parayı alamayacak, borçlarını da ödeyemeyecek. Avrupalılar bu karardan sorumlu tutulacak." ifadelerini kullandı.