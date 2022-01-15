Rusya’dan ABD’ye sert yanıt! “Hiçbir temeli yok”

Beyaz Saray ve Pentagon'un "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bahane aradığı" yönündeki açıklamalarına Rusya'dan yanıt geldi.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Beyaz Saray ve Pentagon Basın Sözcülerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane aradığı yönündeki brifinglerinde kullandıkları sözleri not aldık" denildi.

"ORTADA HİÇBİR DELİL YOK"

ABD yönetimi tarafından ortaya atılan "sahte bilginin" basın yoluyla işlenerek gündem haline getirilmesi senaryosunun devam ettiği ifade edilerek, "Ortada bir delil yok. Bu tür açıklamalar ülkemiz üzerindeki enformasyon baskısını teyit ediyor ve aynı senaryo tekrarlanıyor. Rusya savaşa karşıdır. Tüm uluslararası sorunlara diplomatik bir çözümden yanayız" denildi.