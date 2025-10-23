Rusya’dan ABD’ye yaptırım tepkisi: Ukrayna çözümünü baltalıyor!
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’da düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD’nin yeni yaptırım kararlarını sert sözlerle eleştirdi. Zaharova, “Bu girişimi, Ukrayna meselesinde çözüm sağlanmasına yönelik sinyallere ters etki yaratan bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Gündemdeki konuları değerlendiren Sözcü Zaharova "ABD'nin yaptırım kararı, Ukrayna krizinin çözümüne ters etki yaratacak bir adım. Bu, iç siyaset açısından başarısız olacak ve küresel ekonomide istikrara zarar verecek" ifadesini kullandı.
"ABD'NİN POLİTİKASI BAŞARISIZ OLACAK"
Zaharova, Washington'un eski yönetimlerin hatalarını tekrarladığını belirterek, "Mevcut ABD yönetimi, eski yönetimleri örnek almaya başlarsa sonucu aynı olur. Bu, iç siyaset açısından başarısız olacak ve küresel ekonomideki istikrara zarar verecek" açıklamasında bulundu.
"AB KENDİSİNE ZARAR VERİYOR"
Avrupa Birliği'nin Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazı, bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşımacılığını hedef alan yeni yaptırım paketini de değerlendiren Zaharova, "Bu yaptırımlar Rus ekonomisini değil, AB ekonomisini vuruyor" dedi.
"RUSYA MİSİLLEME HAKKINI SAKLI TUTUYOR"
Brüksel'in yaptırım seçeneklerinin artık tükendiğini söyleyen Zaharova, Rusya'nın ulusal çıkarlarına uygun şekilde dengeli ve yeterli bir yanıt vereceğini belirtti. "Rusya, her türlü düşmanca eyleme karşılık verme hakkını kendisinde saklı tutuyor" ifadelerini kullandı.