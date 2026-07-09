Rusya'dan Afrika'da dünyaya çağrı: "Filistin Devleti'nin kurulması imkanı baltalanıyor"

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo tarafından kabul edilen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Manuela dos Santos Lucas ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, Afrika'daki bölgesel meselelere değinerek, "Sorunların, terör tehditlerinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte müzakere yoluyla çözülmesinden yanayız. Terör tehdidi devam ediyor. Bundan ziyade son zamanlarda terör saldırılarında, Ukraynalı paralı savaşçılar aktif şekilde kullanılıyor." diye konuştu.

Burada konuşan Lavrov, Mozambik ile stratejik ortaklığı geliştirme ve güçlendirme niyetinde olduklarını dile getirdi. Mozambik yönetiminin, ülkenin kuzeyinde terör tehdidini ortadan kaldırma yönündeki girişimlerini desteklediklerini vurgulayan Lavrov, "Mozambik'e personel eğitimi, gerekli silah ve askeri teçhizat temini dahil çeşitli destek sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

"BATI'NIN MÜZAKERE YOLUYLA ÇÖZÜM İSTEDİĞİNE İNANMIYORUZ"

Batı'nın Ukrayna konusundaki eylemlerini değerlendiren Lavrov, şunları kaydetti:

"Batı, müzakerelere hazır görünmeye çalışarak, Rusya'ya açık açık ültimatom koyuyor. Batı, ikiyüzlü olduğunu ortaya koyarak (Ukrayna) krizi müzakere yoluyla çözmeye çağırıyor. Bu çözümler, Batı'nın güvencesiyle 2014, 2015 ve 2019'da sağlandı. Ancak her seferinde verilen güvenceler, Batı tarafından yok edildi. Batı, Rusya ve Ukrayna arasında 2022'de sağlanan anlaşmayı da baltaladı. Batı'nın müzakere yoluyla çözüm istediğine inanmıyoruz. Bu konudaki iyi niyetimiz ve umudumuz tükendi."

Lavrov, Ukrayna'yla ilgili hedeflere ulaşacaklarını belirterek, Mozambik'e Ukrayna konusunda dengeli yaklaşım sergilemesinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.