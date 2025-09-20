Rusya’dan ağır darbe: Savunma tesisleri vuruldu
Bakanlık açıklamasına göre, Rus birlikleri gece saatlerinde uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak ülkenin askeri sanayi altyapısına saldırdı. Hedefler arasında 'Sapsan' operasyonel taktik sistemleri geliştiren, çok amaçlı saldırı ve keşif İHA'ları, robotik teçhizat, İHA engelleme sistemleri ile mühimmat üreten işletmeler yer aldı.
Açıklamada, operasyonun başarılı olduğu ve belirlenen unsurların vurulduğu ifade edildi.