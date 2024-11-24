Rusya’dan aile değerlerine aykırı faaliyetlere geçit yok: Eşcinselliğe izin verilmeyecek

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, çocuksuzluk, geleneksel olmayan ilişkiler, cinsiyet değiştirme yönünde propaganda yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilerek ceza kesilecek.

Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlar 200 bin ruble (yaklaşık 2 bin dolar), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (yaklaşık 8 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılacak.

Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde 5 milyon rubleye (yaklaşık 50 bin dolar) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.