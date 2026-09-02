Rusya’dan Almanya’ya rest: Eylemlerine sert karşılık verilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'nın, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler aldığı anımsatıldı. Bu nedenle Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bernd Finke'nin bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, Rus tarafının kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği belirtildi.

Açıklamada, Berlin'in ikili ilişkilerin tamamen bozulması yönünde adım attığı vurgulanarak, "Berlin, Rusya-Almanya ilişkilerindeki durumu gerginleştirmeyi amaçlayan provokasyona bilinçli şekilde başvurdu. Almanya yönetiminin eylemlerine sert karşılık verilecek" ifadeleri kullanıldı.

İHA BULUNMUŞTU

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına 'özgü' olduğunu iddia etmişti. Almanya hükümeti, dün, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör