Rusya’dan Apple’a uyarı! 51 milyon dolar ceza kesilecek

FAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Apple'a, Rus arama motorlarına karşı ayrımcılığı sona erdirmesi ve iOS işletim sistemli cihazlarda yerli yazılımların önceden yüklenmesini sağlaması için yapılan uyarıya yer verildi.

Şirketin, 15 Temmuz'a kadar uyarıya uymaması halinde, rekabetin korunması yasası kapsamında soruşturma başlatılacağına işaret edilen açıklamada, ihlal tespit edilmesi durumunda Apple'a 4 milyar rubleye kadar ceza uygulanabileceği belirtildi.

iPhone ve iPad'lerde yabancı bir arama motorunun varsayılan olarak sunulduğuna işaret edilen açıklamada, Rus arama motorlarını kullanmak isteyenlerin ayarları manuel olarak değiştirmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu durumun, Rus yazılım geliştiricileri açısından ayrımcı koşullar yarattığı ve tüketicilerin haklarını zedelediği vurgulandı.