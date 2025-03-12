Rusya’dan ateşkes önerisine yanıt geldi: ABD’nin bilgilendirmesini bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifi ve gündemdeki diğer konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Peskov, ateşkes teklifine yönelik Rusya'nın görüşünün sorulması üzerine, "Bakın, acele ediyorsunuz. Bu yapmak istediğimiz bir şey değil. Dün Cidde'de ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'un ifade ettiği gibi önümüzdeki günlerde çeşitli kanallar aracılığıyla müzakerelerin detayları ve varılan mutabakat hakkında bizi bilgilendirmelerini bekliyoruz" dedi.

Peskov, önerilen ateşkesle ilgili ABD-Ukrayna tarafından yapılan ortak açıklamayı "yakından incelediklerini" vurguladı. Peskov, "Ayrıca önümüzdeki birkaç gün içinde ABD'lilerle planlanan temaslarımız var" diye konuştu. Peskov, planlanan temasların hangi yetkililer arasında yapılacağına dair detay vermedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında muhtemel bir telefon görüşmesine ilişkin Peskov, "Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa, çok hızlı bir şekilde organize edilecektir. Amerikalılarla diyalog için bulunan mevcut kanallar, bunu oldukça kısa bir sürede yapmayı mümkün kılıyor" dedi.