Rusya'dan Avrupa'ya en net tehdit: Yeni savaş çok kısa sürecek
Yaklaşık beş yıldır devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı'nda yeni cephenin Avrupa olacağı korkusu büyüyor. Rusya'nın Avrupalı yetkililerin kullandığı Ukrayna-Polonya sınırındaki tren hattını vurması ve kıtada tespit edilen Rus dronları nedeniyle Avrupa'da alarm zilleri yeniden çalmaya başladı. Karşılıklı tehdit dili de yükseldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'ya net bir mesaj verdi. Lavrov, "Avrupalılar bize saldırırlarsa, bu savaş farklı olacak ve çok kısa sürecek" dedi. Avrupa'ya yönelik hibrit saldırıların giderek arttığına işaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise bir üye ülkenin talebi üzerine tüm üyeleri harekete geçirecek, Avrupa çapındaki müdahaleyi koordine edecek bir mekanizma kurulması çağrısında bulunan Leyen, "NATO'nun 4. maddesini destekleyecek bir mekanizmaya ihtiyacımız var" dedi.
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