Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belarus'un Gomel kentinde Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıklarının kurulları ortak toplantı düzenledi.

Toplantıya Lavrov ve Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov katıldı. Toplantıda, iki ülke arasında 2027-2029 yıllarını kapsayan Dış Politikada Eş Güdümlü Eylem Programı ve bakanlıklar arasında 2027'de İstişare Planı kabul edildi.

Lavrov ile Rıjenkov, toplantı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkileri ilgilendiren güncel konular ve uluslararası durum ele alındı.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, Rusya'nın Avrupa Komisyonu ile Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakereler konusunda herhangi bir temasın olmadığını söyledi.

Lavrov, "Komisyon, düzenli olarak çeşitli açıklamalar yapıyor. Ancak bu açıklamalar, diplomatik kanallar aracılığıyla Rus tarafına iletilen somut önerilerle desteklenmiyor. Bu, Brüksel'in, özellikle de megafon diplomasisi yürüten Komisyonun yaklaşımının ciddi olmadığını ortaya koyuyor." diye konuştu.

Bakan Lavrov, Avrupalı temsilcilerin barış müzakerelerine dahil olması ihtimaline ilişkin ise "Öncelikle Avrupa'nın müzakerelerde nasıl bir rol üstlenmeyi planladığını anlamamız gerektiği kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Lavrov, şöyle devam etti:

"Eğer Avrupa'nın hedefi, güvenlik mimarisini yalnızca NATO ve AB'nin belirlemesi ve Rusya'nın çıkarlarının karşılanmasına izin verilmemesi ise bu durumda neden böyle müzakereler yürütülsün ki? Bu nedenle Avrupalı temsilcilerden ya yanımıza gelerek ya da başka bir yolla kendi tutumlarını açıklamalarını istedik. Ancak onlar, 'Hayır, size herhangi bir şey izah etmek istemiyoruz, doğrudan müzakere masasına oturmak istiyoruz.' diyorlar. Bu tavır ve bu niyetle müzakere masasına oturduklarında, ayaklarını masanın üzerine koyacaklar. Buna ihtiyacımız yok."

"GÜRCİSTAN İLE İLİŞKİLERİN İYİLEŞTİRİLMESİNDEN YANAYIZ"

Belarus'un başkenti Minsk'te 19 Kasım'da, Rusya ve Gürcistan arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik görüşmelerin yapıldığını anımsatan Lavrov, bundan dolayı Belarus tarafına teşekkür etti.

Bakan Lavrov, Gürcistan ile ilişkilerin iyileştirilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör