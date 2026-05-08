Rusya’dan Avrupa’ya: Personelinizi çekin
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, diğer ülkelere yönelik "Ukrayna'nın başkenti Kiev'den diplomatik misyon çalışanlarını tahliye etme" çağrısında bulunmasının yankıları sürüyor. Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daha önce, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu anımsattı ve Rusya'nın da "buna karşılık olarak Kiev'in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyebileceği" uyarısı yaptığına dikkati çekti. AB, "Biz, Kiev'deki tutumumuzu ya da varlığımızı değiştirmeyeceğiz" dedi.