Rusya’dan Avrupa’ya: Savaşa doğrudan katılım olur

Bir yandan Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik müzakereler sürerken diğer taraftan Avrupa ülkeleri, Rusya'ya karşı ABD'siz hareket etmenin yollarını arıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın tehditleri karşısında Avrupa'yı korumak için Fransa'nın nükleer caydırıcılığını kullanma fikrini Avrupalı müttefikleriyle görüşeceğini duyurdu. Dün ayrıca Avrupa Birliği liderleri olağanüstü zirvede bir araya geldi. Zirve, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile müzakerelere başlama yönündeki tek taraflı kararına tepki olarak gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Avrupa'nın Ukrayna'da askeri birlik bulundurması Rusya ile hibrit savaş değil, NATO ülkelerinin savaşa doğrudan katılması anlamına gelecek" dedi.