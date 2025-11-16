Rusya’dan Avrupa’ya tehdit: Misillemeye yol açar!

Rus diplomat Denis Gonchar, Euroclear bankasında tutulan dondurulmuş Rus varlıkların kullanılmasının "ağır misillemeye" yol açacağı uyarısında bulundu. Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişi sürerken, Moskova yönetimi Zaporijya bölgesinde 2 yerleşim yerinin daha kontrol altına alındığını açıkladı.

AA

Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonchar, Fransızca yayın yapan La Libre medya kuruluşuna konuştu.

Rusya ile Belçika ilişkilerindeki en sorunlu hususlardan birinin dondurulmuş varlıklar olduğunu ifade eden Gonchar, bu varlıklara el konulmasının son derece yasa dışı olacağını belirtti.

Gonchar, bunun aynı zamanda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve sözleşmeler uyarınca verilen taahhütleri de ihlal edeceğini dile getirdi.

"Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması ağır misillemeye yol açar." uyarısında bulunan Büyükelçi Gonchar, bu varlıkların kullanılmasının ya da el konulmasının, aynı zamanda Avrupa ve özellikle Belçika'nın mali itibarına çok büyük zarar vereceğini bildirdi.

RUSYA'NIN DONDURULMUŞ VARLIKLARI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna, bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödeyecek.

Belçika Başbakanı Bart De Wever ise büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulması gerektiğini açıklamıştı.

Rusya, Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağı konusunda uyarıyor.

RUSYA'NIN CEPHEDEKİ İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Zaporijya bölgesinde 2 yerleşim yerini ele geçirdiği bildirilen açıklamada, "Doğu ve Dnepr askeri gruplara bağlı birlikler, Zaporijya bölgesinde Rovnopolye ve Malaya Tokmaçka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Yablokovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

"UKRAYNA'YA AİT 57 İHA YOK EDİLDİ"

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün saat 07.00'ye kadar 57 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların Samara, Volgograd, Saratov, Rostov, Kursk, Voronej ve Bryansk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki bir evin ve altyapının hasar gördüğünü bildirdi.

Olay yerinde gerekli çalışmaların sürdüğünü belirten Gusev, olayda can kaybının olmadığını ifade etti.

Volgograd Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu Volgograd kentindeki bazı evlerin hasar gördüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.