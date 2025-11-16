Rusya’dan Avrupa’ya tehdit: Misillemeye yol açar!

Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonchar, Fransızca yayın yapan La Libre medya kuruluşuna konuştu.

Rusya ile Belçika ilişkilerindeki en sorunlu hususlardan birinin dondurulmuş varlıklar olduğunu ifade eden Gonchar, bu varlıklara el konulmasının son derece yasa dışı olacağını belirtti.

Gonchar, bunun aynı zamanda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve sözleşmeler uyarınca verilen taahhütleri de ihlal edeceğini dile getirdi.

"Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması ağır misillemeye yol açar." uyarısında bulunan Büyükelçi Gonchar, bu varlıkların kullanılmasının ya da el konulmasının, aynı zamanda Avrupa ve özellikle Belçika'nın mali itibarına çok büyük zarar vereceğini bildirdi.