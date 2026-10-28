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Rusya’dan Avrupa’ya üçlü müzakere mesajı: “Kimse davet etmeyi düşünmüyor”

Rusya’dan Avrupa’ya üçlü müzakere mesajı: “Kimse davet etmeyi düşünmüyor”

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna ile yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Planlanan üçlü müzakerelerin tarihini yakın zamanda bildireceklerini belirten Uşakov, Avrupalıların müzakerelere katılıp katılmayacağına ilişkin, “"Bilet alırlarsa oraya gidebilirler ama kimse onları müzakere masasına davet etmeyi düşünmüyor." dedi.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 18:19

Uşakov, Rus haber portalı Vesti'ye, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik açıklamalarda bulundu. Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelerin tarihini yakın zamanda bildireceklerini belirten Uşakov, "Tarihi henüz açıklamadık." ifadesini kullandı.

"KİMSE ONLARI DAVET ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR" Uşakov, Avrupalıların müzakerelere katılıp katılmayacağı yönündeki soruya "Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin katılımıyla üçlü formattaki müzakereler söz konusu. Avrupalıların katılımı öngörülmüyor. Bilet alırlarsa oraya gidebilirler ama kimse onları müzakere masasına davet etmeyi düşünmüyor." yanıtını verdi.