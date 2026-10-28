Rusya’dan Avrupa’ya üçlü müzakere mesajı: “Kimse davet etmeyi düşünmüyor”

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna ile yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Planlanan üçlü müzakerelerin tarihini yakın zamanda bildireceklerini belirten Uşakov, Avrupalıların müzakerelere katılıp katılmayacağına ilişkin, “"Bilet alırlarsa oraya gidebilirler ama kimse onları müzakere masasına davet etmeyi düşünmüyor." dedi.

Rusya’dan Avrupa’ya üçlü müzakere mesajı: Kimse davet etmeyi düşünmüyor
AA
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Uşakov, Rus haber portalı Vesti'ye, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik açıklamalarda bulundu. Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelerin tarihini yakın zamanda bildireceklerini belirten Uşakov, "Tarihi henüz açıklamadık." ifadesini kullandı.

Rusya’dan Avrupa’ya üçlü müzakere mesajı: “Kimse davet etmeyi düşünmüyor”

"KİMSE ONLARI DAVET ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR"

Uşakov, Avrupalıların müzakerelere katılıp katılmayacağı yönündeki soruya "Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin katılımıyla üçlü formattaki müzakereler söz konusu. Avrupalıların katılımı öngörülmüyor. Bilet alırlarsa oraya gidebilirler ama kimse onları müzakere masasına davet etmeyi düşünmüyor." yanıtını verdi.

Rusya’dan Avrupa’ya üçlü müzakere mesajı: “Kimse davet etmeyi düşünmüyor”

Yuriy Uşakov, bu konunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store arasında dün yapılan telefon görüşmesinde ele alınmadığını kaydetti.

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Rusya’dan Avrupa’ya üçlü müzakere mesajı: “Kimse davet etmeyi düşünmüyor”

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, 25 Ekim'de, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakereleri 4 Kasım'dan sonra yeniden başlatmaya hazır olduklarını bildirmişti.

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