Rusya’dan Avrupa’ya yine savaş tehdidi

ABD ile Rusya arasında başlatılan ve ardından Avrupa ile Washington arasında krize dönüşen Ukrayna barışı görüşmelerinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Financial Times'taki habere göre Ukrayna'nın çekileceği Donbas toprağı tampon bölge olabilir. Müzakereler özellikle 'toprak paylaşımı' konusunda tıkanırken Rusya'dan Avrupa'ya yönelik bir savaş uyarısı daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın savaş kararı alması durumunda buna şimdiden hazır olduklarını belirterek "Avrupa, şu anda yeni bir çatışmanın tohumlarını ekmek istiyor ve bunu açık açık bildiriyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde Rusya lideri Vladimir Putin de benzer bir çıkış yapmıştı.