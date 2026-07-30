Rusya’dan Batı’ya ateşkes mesajı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın müzakereler öncesi Ukrayna'da ateşkesin sağlanması gerektiğini savunmasının ültimatom olduğunu belirterek, "Bunun ardından, Fransa ve İngiltere önderliğinde askeri güçleri Ukrayna'ya sokacaklar. Sonra müzakere masasına oturacaklar" dedi. Öte yandan ABD Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelen Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Patriot hava savunma füzelerinin üretim lisansı ve savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların canlandırılmasını ele aldıklarını ifade etti.
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