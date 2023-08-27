Rusya’dan beklenen resmi açıklama geldi: Prigojin öldü

RUSYA Soruşturma Komitesi, Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in bulunduğunu teyit etti. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, düşen özel jette ölenlerin kimlik tespiti için yapılan moleküler genetik testlerin tamamlandığı kaydedildi. Ölen 10 kişinin kimliklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, sonuçların, uçakta hayatını kaybedenlerin yer aldığı 23 Ağustos'ta yayınlanan listeyle aynı olduğu belirtildi. Komite, "Araştırma sonucu kazada ölen Wagner lideri Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimlikleri uçuş listesindeki isimlerle eşleşiyor" dedi.Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı 23 Ağustos'ta içerisinde Prigojin'in de bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti. Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer almıştı. Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova'dan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti. Kristina Raspopova listedeki tek kadındı. Bu üç kişi hakkında çok az bilgi var. Ancak Rus sosyal medyasında, akrabalarının düşen uçağın ardından yaptıkları açıklamalar müretebata yoğun ilgiye yol açtı. 39 yaşındaki Raspopova'nın uçuştan hemen önce ailesiyle konuştuğu ve fotoğraflar paylaştığı aktarılıyor. 29 yaşındaki Karimov'un ise yeni işinde üç aydır çalıştığı, bu ay dördüncü evlilik yıldönümünü kutladığı belirtiliyor. 51 yaşındaki Levşin'in de evli ve iki çocuk babası olduğu, hayatı boyunca havacılık sektöründe çalıştığı söyleniyor.