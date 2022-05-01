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Giriş Tarihi: 1.5.2022 10:25 Son Güncelleme: 1.5.2022 10:38

Rusya'dan canlı yayında şoke eden nükleer saldırı tehdidi: 200 saniyede yok ederiz

Rusya’dan canlı yayında şoke eden nükleer saldırı tehdidi: 200 saniyede yok ederiz

Rusya lideri Putin'in geçtiğimiz günlerde tüm dünyayı nükleer saldırıyla tehdit etmesinin üzerine Rus medyasında günlerdir tüm dünyaya açık tehdit mesajları dolaşıyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bir programda ekrana yansıtılan harita ise herkesi şoke etti. Avrupa'nın bazı başkentlerine yer verilen haritada bir nükleer füzenin 106 saniyede Berlin, 200 saniyede Paris ve 202 saniyede de Londra'ya ulaşacağı ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ederken Rusya televizyonlarında şoke eden ifadelere yer verildi. Rusya'nın en çok izlenen televizyon programlarından birinde 200 saniyede Avrupa'yı yerle bir edebilecek nükleer silahlar göndermenin mümkün olduğundan bahsedildi. Söz konusu ifadeler, İngilitere'nin savunmadan sorumlu Devlet Bakanı James Heappey'in sözleri üzerine ortaya konuldu.

DİKKAT ÇEKEN HARİTA

Perşembe akşamı yayınlanan 'Putin Televizyonunun Demir Bebeği' olarak bilinen Olga Skabeyeva'nın eşi Evegeniy Popov ile birlikte sunduğu '60 Dakika' programında gösterilen bir haritada Avrupa'nın başkentlerinden Londra, Berlin ve Paris'in olduğu bir haritada inografikli bir anlatım yapıldı.

"SANİYELER İÇİNDE VURABİLİR"

Rusya'nın nükleer füze kullanması sonucu 106 saniyede Berlin, 200 saniyede Paris ve 202 saniyede ise Londra'nın vurulacağından bahsedildi.

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Rusya'dan canlı yayında şoke eden nükleer saldırı tehdidi: 200 saniyede yok ederiz
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