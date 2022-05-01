Rusya’dan canlı yayında şoke eden nükleer saldırı tehdidi: 200 saniyede yok ederiz

DİKKAT ÇEKEN HARİTA

Perşembe akşamı yayınlanan 'Putin Televizyonunun Demir Bebeği' olarak bilinen Olga Skabeyeva'nın eşi Evegeniy Popov ile birlikte sunduğu '60 Dakika' programında gösterilen bir haritada Avrupa'nın başkentlerinden Londra, Berlin ve Paris'in olduğu bir haritada inografikli bir anlatım yapıldı.