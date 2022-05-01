Rusya’dan canlı yayında şoke eden nükleer saldırı tehdidi: 200 saniyede yok ederiz

Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ederken Rusya televizyonlarında şoke eden ifadelere yer verildi. Rusya'nın en çok izlenen televizyon programlarından birinde 200 saniyede Avrupa'yı yerle bir edebilecek nükleer silahlar göndermenin mümkün olduğundan bahsedildi. Söz konusu ifadeler, İngilitere'nin savunmadan sorumlu Devlet Bakanı James Heappey'in sözleri üzerine ortaya konuldu.
DİKKAT ÇEKEN HARİTA
Perşembe akşamı yayınlanan 'Putin Televizyonunun Demir Bebeği' olarak bilinen Olga Skabeyeva'nın eşi Evegeniy Popov ile birlikte sunduğu '60 Dakika' programında gösterilen bir haritada Avrupa'nın başkentlerinden Londra, Berlin ve Paris'in olduğu bir haritada inografikli bir anlatım yapıldı.