Rusya’dan çarpıcı açıklama: “Ukrayna’ya gönderilecek birlikler askeri hedef olacak”

"UKRAYNA'YA BATI BİRLİKLERİNİN GÖNDERİLMESİ RUSYA'NIN GÜVENLİĞİNE TEHDİT"

Öte yandan Sözcü Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, "Gönüllüler Koalisyonu" olarak adlandırılan ittifakın Ukrayna'ya asker gönderme planlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Bu bizim için kesinlikle kabul edilemez." dedi. Batı askeri birliklerinin Ukrayna topraklarına, herhangi bir bayrak altında konuşlandırılmasının Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturacağını defalarca açıkladıklarını hatırlatan Zaharova, "Bu birlikleri meşru askeri hedef olarak göreceğiz." diye konuştu. Zaharova, "Çatışmanın temel nedenlerinden biri, NATO ittifakının Ukrayna da dahil olmak üzere sınırlarımıza kadar jeopolitik alanı sınırsızca genişletmesidir. Bunun ortadan kaldırılmaması durumunda, (Ukrayna'da) çözüm imkansızdır." ifadelerini kullandı.