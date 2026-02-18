Rusya’dan Cenevre müzakereleri açıklaması: Görüşmeler zorlu geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan üçlü görüşmelerin üçüncüsünün sona ermesinin ardından Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin 2 gün sürdüğüne işaret eden Medinskiy, "Dün, farklı formatlarda ve çok uzun sürdü. Bugün de yaklaşık 2 saat sürdü. Zorlu ama iş odaklı görüşmelerdi. Yakın zamanda bir sonraki toplantı yapılacak." ifadesini kullandı.

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda, Rus heyetine, Medinskiy başkanlık ederken; Ukrayna heyetini Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov temsil etti. Görüşmelere, ABD'den de Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Danışmanı Jared Kushner katıldı.