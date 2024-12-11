Rusya’dan dikkat çeken uyarı: Batı’ya giderseniz avlanırsınız!

Rusya, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD ile ilişkilerin gergin olduğunu, Rus vatandaşlarının ABD, Kanada ve bazı AB ülkelerine seyahat etmemesi gerektiğini bildirdi. Çünkü ABD yetkilileri tarafından "avlanma" riski altında olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile ilişkilerin kopma noktasına geldiğini ifade etti.

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, "Washington'ın hataları nedeniyle kopma noktasına gelen Rus-Amerikan ilişkilerindeki artan gerginlik bağlamında, ABD'ye özel veya resmi zorunluluk nedeniyle yapılan seyahatler ciddi riskler taşıyor" sözleri kullanıldı.

Rus ve ABD'li diplomatlar, Ukrayna savaşı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana en kötü durumda olduğunu aktardı.