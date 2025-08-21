Rusya’dan dünyaya hatırlatma: 2022 İstanbul ilkeleri hala geçerli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2022'de başladığı günlerde önce Belarus'ta sonra İstanbul'da tarafların gerçekleştirdiği doğrudan müzakereleri hatırlatan Lavrov, bu müzakerelerin çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik yapıldığını belirtti.

O zaman Kiev'in sunduğu, sonra hem Ukrayna hem de Rus heyetinin parafladığı, çözüme ilişkin ilkelerin taslağını içeren bir belge ortaya çıktığını anımsatan Lavrov, şunları ifade etti:

"Bu taslakta çatışma sonrası dönemde güvenliğin sağlanması için temel ilkeler zaten mevcuttu ve bu güvenliğin dürüst ve kolektif bir şekilde sağlanmasından bahsediliyordu. Öncelikle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, Almanya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir garantör ülkeler grubu oluşturulacaktı. Bu garantör ülkeler listesi, katılmak isteyen tüm ülkelere açık olacaktı. Bu ülkeler Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alacaktı."

Lavrov, Ukrayna'nın tarafsız bir devlet olarak kalacağını, NATO ve diğer askeri ittifaklara katılmayacağını, nükleer olmayan ve tarafsız bir devlet statüsünün ise ülkenin 1990 tarihli egemenlik ve bağımsızlık bildirgesinde yer aldığını anımsattı.

İstanbul'da varılan bu anlaşmanın, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından baltalandığını söyleyen Lavrov, barışın sağlanması için İstanbul'da belirlenen güvenlik garantilerinin topluca sağlanması ilkesinin bugün de son derece doğal ve geçerli olduğunu düşündüklerini vurguladı.