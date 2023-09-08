Rusya’dan Ermenistan’a nota: ’Dost olmayan adımlar’ vurgusu! Kabul edilemez...

"KABUL EDİLEMEZ"

"Kendisine sert bir sunum yapıldı ve protesto notası iletildi. Notada, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan'ın 6 Eylül'de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya ve bir bütün olarak Rusya Dışişleri Bakanlığına yönelik hakarete varan açıklamalarının kabul edilemezliğine işaret edildi."

Açıklamada, Moskova'nın, Rusya ile Ermenistan'ın müttefik olarak kalacağı ve ikili anlaşmaların tam olarak uygulanacağını "varsaydığı" vurgulandı.