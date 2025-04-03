Rusya’dan Filistin açıklaması: Batı Şeria ve Gazze’nin idari bütünlüğü korunmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rus yetkili, Filistin yönetiminin kontrolünde Batı Şeria ve Gazze'nin idari bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Zaharova ayrıca, “İran'ın nükleer alt yapısına yönelik herhangi bir askeri güç kullanımının yasa dışı olacağını” aktardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.
Anadolu Ajansı muhabirinin, "İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistin yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria üzerinde kontrol sağlamasına izin vermeyecekleri yönünde açıklama yaptı. Bu, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecini ne şekilde etkileyecek? Rusya, uluslararası toplumun Filistin meselesine çözüm bulma yönündeki girişimleri bağlamında bu tür açıklamaları nasıl değerlendiriyor?" şeklindeki sorularını yanıtlayan Zaharova, İsrailli siyasetçilerin buna benzer açıklamaları sıklıkla yaptıklarına dikkati çekti.
Zaharova, barış müzakerelerinin yeniden başlatılması, Filistin ile İsrail arasında doğrudan diyaloğun sağlanması, Filistin devletinin de kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Bununla birlikte Filistin yönetimi başkanlığında Batı Şeria ve Gazze'nin idari bütünlüğü korunmalı." ifadesini kullandı.
İsrail, Filistin güçleri ve bölge ülkeleri ile bu konuda temaslarını sürdürdüklerini dile getiren Zaharova, "Tarafları uzun süredir devam eden bu meseleye sürdürülebilir çözümün bulunmasına ihtiyaç olduğuna ikna ediyoruz. Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması konusunda ısrar ediyoruz. Filistin halkının bağımsız ve egemen devletini kurma hakkının uygulanması, tüm Orta Doğu için sağlam güvenlik garantisi olacak." diye konuştu.
Zaharova, mevcut sorunların güçle çözülemeyeceğini belirterek, "Kendi güvenliğini başkalarının güvenliği pahasına sağlama yönündeki girişimler, durumu daha istikrarsızlaştırıyor. Bu nedenle Filistin ile İsrail arasında müzakerelerin yeniden başlatılması için gerekli koşulların oluşturulması amacıyla bölgesel ve uluslararası iş birliğinin, arabuluculuğun yoğunlaştırılmasına büyük ihtiyaç var." dedi.
Arap ve Müslüman ülkelerinin Gazze'deki durumu iyileştirme yönündeki girişimlerini desteklediklerini vurgulayan Zaharova, bu konuda ilgili ülkelerle yoğun etkileşimde bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler'in (BM) de Filistin konusundaki rolünü aktifleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.
"KİEV BARIŞ GİRİŞİMLERİNİ BALTALAMAYA ÇALIŞIYOR"
Ukrayna'nın, varılan anlaşmalara rağmen Rus enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini belirten Zaharova, "Kiev, enerji altyapımıza saldırı düzenleyerek terör yöntemlerini kullanıyor. Kiev, eylemleriyle bilinçli olarak herhangi bir barış girişimini baltalamaya çalışıyor. Kiev yönetimi, ne pahasına olursa olsun Rusya ile ABD arasında başlayan diyaloğu bozmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.
Zaharova, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yana olduklarını vurguladı.
Avrupa'nın Ukrayna'ya "barış gücü" konuşlandırma niyetinde olduğunu, Avrupalıların Ukrayna'nın Odessa ve Lviv kentlerine göz diktiğini söyleyen Zaharova, "Bu güçler, cephedeki temas hattında konuşlandırılmayacak ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yerini doldurmayacak. Onların amacı, Ukraynalılarla Odessa ve Lviv gibi stratejik noktalar üzerinde mutabakata vardıklarını örtmektir." dedi.
RUSYA İRAN'I SAVUNDU
İran'ın nükleer altyapısına saldırıyla tehdit edildiğine dikkati çeken Zaharova, "İran'a karşı olan ülkelerin, meselenin çözümü kapsamında askeri gücünü kullanması yasa dışı ve kabul edilemez. İran'ın nükleer altyapısının bombalanması, tüm Orta Doğu bölgesi için büyük ölçekli ve geri dönüşü olmayan radyolojik ve insani sorunlara yol açacak. Dolayısıyla bu tehditler kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü Zaharova, İran ile nükleer sorunların müzakere aracılığıyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.
ZAHAROVA MOLDOVA'YI ELEŞTİRDİ
Moldova'nın hafta başında 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiğini anımsatan Zaharova, sınır dışı edilen diplomatların arasında Transdinyester meselesinin çözümüne dair Ortak Denetim Komisyonu Eş Başkanı'nın da yer aldığını kaydetti.
Zaharova, "Bu eylemleri, 30 yıl içinde etkinliğini kanıtlayan, bölgedeki barışın korunmasıyla ilgili formatı bozma yönündeki girişim olarak değerlendiriyoruz." dedi.
Moldova'nın Rusya'ya yönelik suçlamalarının asılsız olduğunu, Kişinev yönetiminin Rusya ile ilişkileri bozma niyetinde olduğunu söyleyen Zaharova, "Kişinev, diyaloğumuzu sınırlandırdı." ifadesini kullandı.Sözcü Zaharova, Rusya'nın martta Moldova'dan bazı ürünlerin ithalatını yasakladığını vurguladı.