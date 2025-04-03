Rusya’dan Filistin açıklaması: Batı Şeria ve Gazze’nin idari bütünlüğü korunmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Anadolu Ajansı muhabirinin, "İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistin yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria üzerinde kontrol sağlamasına izin vermeyecekleri yönünde açıklama yaptı. Bu, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecini ne şekilde etkileyecek? Rusya, uluslararası toplumun Filistin meselesine çözüm bulma yönündeki girişimleri bağlamında bu tür açıklamaları nasıl değerlendiriyor?" şeklindeki sorularını yanıtlayan Zaharova, İsrailli siyasetçilerin buna benzer açıklamaları sıklıkla yaptıklarına dikkati çekti.

Zaharova, barış müzakerelerinin yeniden başlatılması, Filistin ile İsrail arasında doğrudan diyaloğun sağlanması, Filistin devletinin de kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Bununla birlikte Filistin yönetimi başkanlığında Batı Şeria ve Gazze'nin idari bütünlüğü korunmalı." ifadesini kullandı.

İsrail, Filistin güçleri ve bölge ülkeleri ile bu konuda temaslarını sürdürdüklerini dile getiren Zaharova, "Tarafları uzun süredir devam eden bu meseleye sürdürülebilir çözümün bulunmasına ihtiyaç olduğuna ikna ediyoruz. Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması konusunda ısrar ediyoruz. Filistin halkının bağımsız ve egemen devletini kurma hakkının uygulanması, tüm Orta Doğu için sağlam güvenlik garantisi olacak." diye konuştu.

Zaharova, mevcut sorunların güçle çözülemeyeceğini belirterek, "Kendi güvenliğini başkalarının güvenliği pahasına sağlama yönündeki girişimler, durumu daha istikrarsızlaştırıyor. Bu nedenle Filistin ile İsrail arasında müzakerelerin yeniden başlatılması için gerekli koşulların oluşturulması amacıyla bölgesel ve uluslararası iş birliğinin, arabuluculuğun yoğunlaştırılmasına büyük ihtiyaç var." dedi.

Arap ve Müslüman ülkelerinin Gazze'deki durumu iyileştirme yönündeki girişimlerini desteklediklerini vurgulayan Zaharova, bu konuda ilgili ülkelerle yoğun etkileşimde bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler'in (BM) de Filistin konusundaki rolünü aktifleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.