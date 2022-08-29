Rusya’dan flaş iddia! ABD savaşın seyrini böyle değiştirecek!

Rusya Ukrayna savaşında 6 ay geride kaldı. Savaş son sürat devam ederken aylardır taarruz konumunda olan Rus birlikleri, Ukrayna hava kuvvetlerinde de büyük kayıplara neden oldu.

Ukrayna cephesinden gelen haberlere göre Rus saldırıları devam ederken ordudaki en büyük kayıplar da hava kuvvetlerinde yaşandı.