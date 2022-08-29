Rusya’dan flaş iddia! ABD savaşın seyrini böyle değiştirecek!

Rusya Ukrayna savaşında 6 ay geride kaldı. Savaş son sürat devam ederken aylardır taarruz konumunda olan Rus birlikleri, Ukrayna hava kuvvetlerinde de büyük kayıplara neden oldu.
Ukrayna cephesinden gelen haberlere göre Rus saldırıları devam ederken ordudaki en büyük kayıplar da hava kuvvetlerinde yaşandı.
ABD'DEN YENİ HAMLE
Rus ordusuna karşı savaşta öne çıkan Ukraynalı pilotların kayıp haberleri sık sık gündeme geldi.
Ukrayna'nın en önemli oyuncuları olarak görülen hava kuvvetlerinde yaşanan ağır kayıplardan sonra ABD'nin duruma el koyduğu iddiaları gündeme oturdu.
"Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin kalifiye pilotlarının askeri operasyonda tasfiye edilmesinin ardından ABD'nin Afgan pilotları eğiterek bu ülkeye yollama operasyonu başlattığını" duyuran TASS, bu eğitimin pilotlarla sınırlı kalmadığını söyledi.
Eski pilotların yanı sıra, önceden özel birimlerde görev yapmış Afganların da eğitildiğini söyleyen kaynaklar bu eğitimlerin ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştiğini söyledi.
Yapılan gizli anlaşmaların ardından eğitimlerin başladığını ileri süren kaynaklara göre Afgan pilotların Polonya üzerinden ülkeye sokulacağı belirtildi.