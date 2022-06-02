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Giriş Tarihi: 2.6.2022 16:18

Rusya’dan flaş iddia! Zehirli nitrik asit tankları…

DHA
Rusya’dan flaş iddia! Zehirli nitrik asit tankları…

Rusya Ukrayna savaşında karşılıklı çatışmalar devam ederken geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Donbas bölgesinde zehirli asit tanklarının bombalanması büyük paniğe neden olmuştu. Konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı kritik bir açıklamada bulundu.

Donbas'ın Luhansk bölgesindeki şiddetli bombardımanların yaşandığı Severodonetsk kentinde, zehirli kimyasal olan nitrik asit tankı 31 Mayıs'ta bombalandı.

KİMYASAL KİRLENME ALARMI

Luhansk Valisi Serhiy Haidai, aynı gün tankın hava saldırısında vurulduğunu belirterek kimyasal kirlenme konusunda halkı uyardı. Rusya Savunma Bakanlığı ise dün tankın Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından patlatıldığını açıkladı.

Luhansk Valisi Haidai, resmi Telegram kanalından 31 Mayıs'ta açıklama yaparak bir kimya tesisindeki nitrik asit tankının hava saldırısı sırasında bombalandığını duyurdu. Haidai, halk sağlığı için son derece tehlikeli olan nitrik asit kirlenmesi konusunda halkı bilgilendirerek havaya yayılan kirlenme konusunda uyarı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili dün açıklama yaparak 31 Mayıs günü Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne (AFU) bağlı 79. Havadan Taarruz Tugayının geri çekilen birimleri tarafından nitrik asit tankının havaya uçurulduğunu ileri sürdü. Tankın, AFU birlikleri tarafından Rus ordusunun ilerlemesini durdurmak için patlatıldığı ifade edildi.

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Rusya’dan flaş iddia! Zehirli nitrik asit tankları…
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