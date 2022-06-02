Rusya’dan flaş iddia! Zehirli nitrik asit tankları…

Luhansk Valisi Haidai, resmi Telegram kanalından 31 Mayıs'ta açıklama yaparak bir kimya tesisindeki nitrik asit tankının hava saldırısı sırasında bombalandığını duyurdu. Haidai, halk sağlığı için son derece tehlikeli olan nitrik asit kirlenmesi konusunda halkı bilgilendirerek havaya yayılan kirlenme konusunda uyarı yaptı.