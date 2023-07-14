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Giriş Tarihi: 14.7.2023 12:07

Rusya'dan flaş karar! Cinsiyet değiştirmek yasaklandı

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

AA
Rusya’dan flaş karar! Cinsiyet değiştirmek yasaklandı

Parlamento genel kurulunda oylaması yapılarak kabul edilen tasarıyla ülkede cinsiyet değişikliği yapılması yasaklandı.

Buna göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek.

Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasa tasarısına göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlatlık edinemeyecekler.

10 YILDA 50 KAT ARTTI

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'de cinsiyet değişikliği ameliyatlarının son 10 yılda 50 kat arttığına işaret ederek, "İnanılmaz bir eğilim! Bu, milleti yozlaşmaya götüren yoldur." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ise cinsiyet değişikliğini yasakladığını kaydeden Volodin, "Bu karar vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı koruyor." dedi.

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Rusya'dan flaş karar! Cinsiyet değiştirmek yasaklandı
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