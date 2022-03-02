Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, katıldığı bir televizyon kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMUNU TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kendilerini de yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Yerhov, "(Türkiye'nin) Önemli bir uluslararası hukuk belgesi olan Montrö Sözleşmesi'nin korunmasına ve buna uymasına yönelik tutumunu takdir ettiğimizi de söylemem gerekiyor." dedi.

Yerhov, Montrö ve boğazların kullanılması konusunda Türk yetkililerle sürekli temas halinde olduklarına işaret ederek "Hep birlikte tüm çıkarlarımızın, tüm arzularımızın gerçekleşebileceği bir duruma gelinebileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.