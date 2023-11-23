Rusya’dan Gazze’de insani ara uzlaşısı yorumu

"Ermenistan'ın, taleplerine Rusya'dan yanıt alamayınca alternatif yollar aramak zorunda kaldığı yönündeki açıklamalar, sorumluluğu kendi üzerinden başkasına atma, kendi hatalarında suçluları bulma girişimidir. KGAÖ misyonunun Ermenistan'a gönderilmesine ilişkin istişareler yapıldı. Ancak Erivan, Avrupa Birliği (AB) misyonunun topraklarında yerleştirilmesine ilişkin bilinçli şekilde karar aldı. Bu, KGAÖ müttefiklerinin değil, Ermenistan'ın şahsi kararıdır."

Zaharova, Ermenistan yönetiminin Belarus'un başkenti Minsk'te yarın gerçekleşecek KGAÖ toplantılarına katılmama kararının "üzücü" olduğunu belirterek, "Bunun, Ermeni halkının uzun vadeli çıkarlarını karşılayacağını, bize dost olan bu ülkenin de güvenlik ve istikrarının güçlenmesine katkıda bulunacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, İsrail'in nükleer silaha sahip olup olmadığını tespit edecek uluslararası mekanizmanın oluşturulması inisiyatifine de değinen Zaharova, bu konuda resmi tekliflerin Rus tarafına iletilmediğini söyledi.