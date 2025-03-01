Rusya’dan gerilimi tırmandıran açıklama: Zelenskiy’e vurmamış olmaları bir mucize!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da yaşadığı gerginliğe Rusya'dan gelen ilk tepkilerde Zelenskiy'e ağır eleştiriler yöneltildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Trump ve Vance'in Zelenskiy'e vurmamış olmaları bir mucize" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Zelenskiy'in Oval Ofis'te "layık olduğu şekilde tokatlandığını" yazdı.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada yaşananları "Oval Ofis'te acımasız azarlama" ifadeleriyle nitelendiren Medvedev, "Donald Trump haklı. Kiev rejimi, III. Dünya Savaşı çıkarmak pahasına kumar oynuyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Trump ve Vance'in Zelenskiy'e vurmamış olmalarının tam bir mucize olduğunu yazdı. Zaharova, "Bence Zelenskiy'in en büyük yalanı, Beyaz Saray'da Kiev rejiminin 2022'de yalnız bırakıldığı ve destek almamış olduğu yalanıydı" dedi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ise yaşananları "tarihi" olarak nitelendirdi.