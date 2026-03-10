Rusya’dan Google’a bir darbe daha: Moskova mahkemesi milyonluk cezayı kesti
Moskova’da görülen davada mahkeme, Google’ın yasaklı içeriklere erişimi engellemediğine hükmederek milyonlarca ruble para cezası verdi. Daha önce de benzer ihlaller nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalan teknoloji devi, son haftalarda Rusya’da art arda kesilen cezalarla gündemde.
Rusya'da Google aleyhine açılan dava başkent Moskova'da görüldü.
Şirketin yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle yasalara uymadığına karar veren mahkeme, Google'ın 11 milyon 400 bin ruble (yaklaşık 145 bin dolar) para cezası ödemesine hükmetti.
GOOGLE DAHA ÖNCE DE RUSYA'DA CEZA ALMIŞTI
Google'a daha önce de yasaklı içerikleri kaldırmadığı, Rusya'daki kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği ve bazı ihlaller nedeniyle para cezaları verilmişti.
Şirket, son olarak 27 Şubat'ta önceki para cezalarını ödemediği gerekçesiyle 16 milyar ruble para cezasına çarptırılmıştı.