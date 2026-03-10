Rusya’dan Google’a bir darbe daha: Moskova mahkemesi milyonluk cezayı kesti

Rusya'da Google aleyhine açılan dava başkent Moskova'da görüldü.

Şirketin yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle yasalara uymadığına karar veren mahkeme, Google'ın 11 milyon 400 bin ruble (yaklaşık 145 bin dolar) para cezası ödemesine hükmetti.