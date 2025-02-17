Rusya’dan Google’a dev ceza: Yaklaşık 42 bin dolar değerinde
Rusya'da mahkeme, Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi. Kararın gerekçesi ise YouTube'daki bir videoya erişimin engellenmemesi.
Google aleyhine açılan dava, Rusya'nın başkenti Moskova'da görüldü.
YouTube'da Rus askerlerine yönelik "teslim olma yöntemleri" içeren bir videoya erişimin engellenmediği için yasalara uyulmadığına hükmeden mahkeme, Google'a 3,8 milyon ruble para cezası uygulanmasına karar verdi.
Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmiş, Rusya'da YouTube'a erişim de engellenmişti.