Rusya’dan gübre hamlesi! İhracatı geçici olarak durduruldu

Küresel tarım piyasalarını yakından ilgilendiren kritik bir adım Rusya'dan geldi. Moskova yönetimi, amonyum nitrat gübresinin ihracatını geçici süreyle durdurma kararı aldı.

İHRACATA GEÇİCİ DURDURMA

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, amonyum nitrat gübresinin ihracatının 21 Nisan'a kadar askıya alındığı duyuruldu. Kararın, ülke içindeki tarımsal üretimi güvence altına almak amacıyla alındığı belirtildi.

AMAÇ: ÇİFTÇİYİ KORUMAK

Açıklamada, söz konusu kısıtlamanın Rus çiftçilerin ihtiyaçlarını önceliklendirmek için hayata geçirildiği vurgulandı. Yetkililer, gerekli görülmesi halinde azot bazlı diğer gübrelerin ihracatına da sınırlama getirilebileceğinin sinyalini verdi.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel gübre piyasalarını etkilerken, tırmanan fiyatlar çiftçilerin maliyetlerini ve gıda güvenliğine dair endişeleri artırıyor.