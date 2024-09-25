Rusya’dan hamle: Yerleşim birimleri kurtarıldı

153 BÖLGE VURULDU

Rus birliklerinin Ukrayna ordusuna ait telsiz iletişim merkezi, insansız hava aracı üretim tesisi ve depolarını yok ettiği kaydedilen açıklamada, ayrıca 153 bölgede Ukrayna'nın askeri birlik ve teçhizatlarının vurulduğu ifade edildi.