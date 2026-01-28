Rusya’dan Hindistan’a Su-57 sevkiyatı! 5. nesil savaş uçağında kritik aşama

Hindistan'ın Hyderabad kentinde Rus basın mensuplarına konuşan Badeha, görüşmelerin yalnızca tedarikle sınırlı olmadığını belirterek, "Su-57 tedariki için ileri seviye teknik görüşmelere geçtik. Buna uçağın Hindistan'da üretimi de dahil." dedi.

SU-30'LAR DA GÜNDEMDE

Badeha, Su-57'nin yanı sıra Su-30 savaş uçaklarının üretimi konusunda da görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.

Rusya Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti ön plana çıkıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

Rusya'nın geçen yıl adı açıklanmayan bir ülkeye ilk defa Su-57 ihraç ettiği bildirilmişti.