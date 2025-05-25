Rusya’dan İHA ve füze yağmuru: Moskova Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı düzenledi

Rusya, sabahın erken saatlerinde Ukrayna’ya hava saldırısı başlattı. Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok nokta hedef alınırken, şu ana kadar 12 kişi yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 12:21

Rus güçleri sabahın erken saatlerinden itibaren Ukrayna'nın birçok kentinde insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenledi. Rusya başkent Kiev başta olmak üzere Harkov, Mikolayiv ile Ternopil şehirlerini ve Odessa bölgesini hedef aldı. Başkent genelinde düzenlenen saldırılarda 12 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.

YAKLAŞIK 70 FÜZE VE 300'E YAKIN İHA İLE SALDIRI DÜZENLENDİ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusların bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti. Saldırıda, balistik füzeler dahil farklı tipten yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA'nın kullanıldığını aktaran Zelenskiy, Kiev başta olmak üzere birçok bölgenin hedef alındığını kaydetti. Zelenskiy, ülke genelinde sivil altyapılar ile sanayi tesislerine saldırıldığını bildirerek, saldırılarda Kiev'deki bir üniversitenin yurtlarının hasar gördüğü bilgisini paylaştı. Ukrayna'nın 30 şehir ve yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, "Maalesef çocuklar da dahil olmak üzere ölenler var." ifadesini kullandı.