Rusya’dan İngiltere’ye şok suçlama: Terör saldırıları düzenleyecekler!

Rusya Dış İstihbarat Servisi SVR'den yapılan açıklamada, ABD ile İngiltere'nin Suriye'ye yönelik eylemleri değerlendirildi.

ABD ve İngiltere'nin Orta Doğu'daki kaos ortamı için Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasını engellemeye çalıştığı ileri sürülen açıklamada, "Washington ve Londra, bu şekilde kendi jeopolitik hedeflerine hızlı şekilde ulaşabileceğini düşünüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Suriye'deki Rus askeri üslerinin çıkarılmasını istediğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İngiliz istihbaratı, Suriye'deki Rus askeri unsurlara yönelik terör saldırıları organize etmeyi planlıyor. Bu konudaki rol de yeni yönetimin hapishanelerde serbest bıraktığı DEAŞ terör örgütü militanlarına verildi. Londra ve Washington, bu tür provokasyonların Rusya'yı Suriye'den askerlerini tahliye etmesi için teşvik edeceğini düşünüyor. Böylece Suriye'deki yeni yönetim radikal grupları kontrol edememekle suçlanacak."