Rusya'dan İran'a destek telefonu: "Yardımcı olmaya hazırız"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Lavrov görüşmede, "İran ve bölge ülkelerinin güvenlik çıkarlarının dikkate alınması hususunda yardımcı olmaya hazır olduğunu" dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Erakçi'nin telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığı sonucunda Orta Doğu'da oluşan durum ele alındı.
"YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ"
Lavrov görüşmede, "Rusya'nın, gerginliğin azaltılması, durumun da siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi gerektiği yönündeki temel tutumunu teyit ederek, İran ve bölge ülkelerinin güvenlik çıkarlarının dikkate alınması hususunda yardımcı olmaya hazır olduğunu" dile getirdi. İki bakan, 3 Mart'ta telefon görüşmesi yapmıştı.