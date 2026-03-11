Rusya’dan İran’da arabuluculuk teklifi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Ortadoğu bölgesiyle ilgili tekliflerinin masada olduğunu belirterek, "Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde İran ile ilgili durumu ele aldıklarına işaret eden Peskov, Putin'in daha önce Ortadoğu'da gerginliği azaltacak arabuluculuk seçeneklerini teklif ettiğini anımsattı. Peskov, söz konusu teklifler hakkında ayrıntılı bilgi vermek istemediklerini belirtti.