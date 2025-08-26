Rusya’dan İsrail’e Gazze çağrısı: İnsani yardımın önünü açın

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de yaşanan kıtlığın artmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

22 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ndeki kıtlığın rekor seviyeye ulaştığına dair yeni verilerin yayınlanması üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile diğer BM yetkililerinin sert ve eleştirel açıklamalarda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, tahminlere göre, kıtlığın eylül sonuna kadar Han Yunus ve Deyr el-Belah vilayetlerine yayılacağına dikkat çekildi.

Filistin'de hızla kötüleşen durumun 5 yaş altındaki 132 bin çocuğun hayatını tehdit edebileceği, bunlardan 41 bininin zaten ciddi açlık yaşadığı aktarılan açıklamada, açlık verilerindeki bu sayıların mayıs ayından bu yana iki katına çıktığına vurgu yapıldı.